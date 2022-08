Progetto Lazarus: clip esclusiva della nuova serie action thriller in arrivo il 12 agosto su SKY (Di giovedì 11 agosto 2022) Ecco una clip in esclusiva di Progetto Lazarus, la serie action thriller con Paapa Essiedu, in arrivo su SKY a partire da domani, venerdì 12 agosto 2022. Progetto Lazarus, di cui vi presentiamo una clip video in esclusiva, è la nuova serie action thriller in arrivo . Il nuovo Progetto Sky Original è scritto da Joe Barton e interpretato da Paapa Essiedu, già noto per la sua partecipazione a Gangs of London e I May Destroy You. Progetto Lazarus è un intenso thriller che viaggia sul filo del rasoio, ma anche una storia che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022) Ecco unaindi, lacon Paapa Essiedu, insu SKY a partire da domani, venerdì 122022., di cui vi presentiamo unavideo in, è lain. Il nuovoSky Original è scritto da Joe Barton e interpretato da Paapa Essiedu, già noto per la sua partecipazione a Gangs of London e I May Destroy You.è un intensoche viaggia sul filo del rasoio, ma anche una storia che ...

