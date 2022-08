"Profumi e ricordi in Garfagnana" Mandoli intervista Luciano Zanelli - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 11 agosto 2022) La copertina del libro firmato dae edito da Tralerighe Libri di Andrea Giannasi Appuntamento domani sera alle 21.15 al Real Collegio per la presentazione del libro di: "...

La Gazzetta di Lucca

... "della mia Garfagnana" edito da Tralerighe libri di Andrea Giannasi. Zanelli, nato nel 1938 a Giuncugnano, a 17 anni si arruolò nell'Arma dei Carabinieri. Dopo aver frequentato il ...... la manifestazione dedicata alle fragranze e aidella nostra regione, che accompagnerà ... per impreziosire idi attimi straordinari. Venerdì 12, in occasione della storica ricorrenza ... Luciano Zanelli presenta a Lucca il suo libro "Profumi e ricordi della mia Garfagnana" Edito da Tralerighe, il libro narra mestieri e vicende storiche ma ci fa conoscere la “nonnina“ e il maestro Carlo ...Domenica, alle 18, al villaggio Barilari a Passo Carpinelli (Minucciano), per gli eventi estivi del Museo italiano dell’Immaginario folklorico, viene presentato il volume "Profumi e ricordi della mia ...