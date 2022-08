Primogenito | secondo | terzo… L’ordine di nascita influenza la tua personalità

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il tuo ordine didavvero la tua? Il dottor Kevin Leman, psicologo che studiadidal 1967 ed è autore di The Birth Order Book: Why You Are the Way You Are, dimostra che è proprio così. Nel suo libro Leman spiega che ogni ordine diporta con sé delle particolari caratteristiche, delle sfide e dei benefici. Come riporta Parents, anche la dottoressa Meri Wallace, terapeuta infantile e familiare da oltre 20 anni e autrice di Birth Order Blues, concorda con la teoria di Leman: “Ogni posizione comporta sfide uniche“, ha spiegato.lei, le differenze tra figlio maggiore, di mezzo, minore o unico risiedono per la maggior parte nel modo in cui i genitori tendono a relazionarsi, che è diverso per ogni posizione. Ecco i ...