Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto: è argento per le azzurre nel sincro (Di giovedì 11 agosto 2022) L'inizio non poteva essere dei migliori: nella Prima finale in programma degli Europei di nuoto di Roma, le ragazze del nuoto artistico hanno ottenuto l'argento nel tecnico a squadre, conquistando per l'Italia la Prima medaglia nel contesto dell'attesissima kermesse. Secondo posto dunque per Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli, posizionatesi alle spalle dell'Ucraina e davanti alla Francia. Le aspettative erano ai massimi livelli, specie dopo il bronzo ai Mondiali di Budapest, e le ragazze del nuoto sincronizzato le hanno soddisfatte in pieno. L'atmosfera è indubbiamente frizzante al Foro Italico.

