Prezzi dell'elettricità sui massimi di sempre in Europa. In Francia oltre i 620 euro/Mwh, il quintuplo di un anno fa (Di giovedì 11 agosto 2022) I Prezzi dell'elettricità sono saliti oggi in europa sui valori più alti di sempre. Il prezzo di riferimento per il mercato europeo è salito del 5% a 452 euro per megawattora, cinque volte il valore di un anno fa. Per la prima volta in assoluto sul mercato francese il megawattora è stato scambiato a 622 euro, con un aumento del 7,8%. A determinare il prezzo dell'elettricità è la fonte più costosa: se c'è richiesta di energia anche da fonti ad alto costo perché chi ne utilizza altre dovrebbe vendere a Prezzi inferiori? I rincari sono la conseguenza di una serie di fattori. Alle quotazioni elevatissime del gas si sono aggiunto i problemi legati alla crisi idrica che comporta anche una riduzione di ...

