Praia | trascinati al largo dal vento | turisti salvati da un militare della Guardia Costiera

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa)- Sono statida un, originario di Eboli ma in servizio aa Mare, duecampani che si trovavano in vacanza aa Mare,mentre si trovavano in acqua con il mare agitato a causa del fortecausato dalle cattive condizioni metereologiche. Inutile ogni tentativo deidi tornare a riva. Ad accorgersi del pericolo, Christopher Quaranta, unebolitano in servizio presso ladia Mare che si trovava in spiaggia e che, libero dal servizio, non ha esitato a portarli in ...