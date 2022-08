Portiere Napoli, il posto da titolare conteso tra Kepa e Navas (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo il quotidiano Il Mattino il prossimo Portiere titolare del Napoli sarà uno tra Kepa Arrizabalaga e Keylor Navas. L’edizione odierna de Il Mattino si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo il quotidiano Il Mattino il prossimodelsarà uno traArrizabalaga e Keylor. L’edizione odierna de Il Mattino si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

marcoconterio : ???? Il #Napoli è pronto a chiudere per Salvatore Sirigu. Accelerata per prendere sia Keylor Navas dal #PSG che il po… - 956Lorex : RT @MGuardasole: Edo De Laurentiis a @TeleticaTD7: “Keylor #Navas? Tutti sanno che è un portiere forte che ha vinto tanti trofei. Il mercat… - LeBombeDiVlad : ?? #EdoDeLaurentiis fa il punto sulle trattative in cass #Napoli ?? E sulla questione portiere... ?? 'Bisogna compl… - MrOnadde : @Le__Le_N @_thegod_father Ruiz e Petagna stanno a Napoli ancora, finché non vanno siamo completi con un portiere e… - Le__Le_N : @_thegod_father Ruiz e Petagna stanno a Napoli ancora, finché non vanno siamo completi con un portiere e Raspadori.… -