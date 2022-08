PON Scuola e Piano estate, proroga al 30 novembre per la chiusura dei progetti NOTA (Di giovedì 11 agosto 2022) PON Scuola e Piano estate: con una NOTA diramata il 10 agosto il Ministero dell'Istruzione fa sapere che è stata prorogata la scadenza per la chiusura dei progetti al 30 novembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022) PON: con unadiramata il 10 agosto il Ministero dell'Istruzione fa sapere che è statata la scadenza per ladeial 30. L'articolo .

