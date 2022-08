Pompei, turista australiano fermato a bordo di uno scooter nel Parco archeologico (Di giovedì 11 agosto 2022) Quando è stato fermato all’interno degli Scavi di Pompei, il turista si è scusato dicendo di non sapere che quei viali fossero vietati ai mezzi non autorizzati. Negli scavi di Pompei a bordo di uno scooter. E’ l’insolita scena a cui hanno assistito i carabinieri quando all’altezza di “Porta Anfiteatro” hanno bloccato un turista australiano Leggi su 2anews (Di giovedì 11 agosto 2022) Quando è statoall’interno degli Scavi di, ilsi è scusato dicendo di non sapere che quei viali fossero vietati ai mezzi non autorizzati. Negli scavi didi uno. E’ l’insolita scena a cui hanno assistito i carabinieri quando all’altezza di “Porta Anfiteatro” hanno bloccato un

nuova_venezia : Turista australiano gira in scooter negli scavi di Pompei, fermato dai carabinieri e denunciato - mattinodipadova : Turista australiano gira in scooter negli scavi di Pompei, fermato dai carabinieri e denunciato - CorriereAlpi : Turista australiano gira in scooter negli scavi di Pompei, fermato dai carabinieri e denunciato - RobertoBerretta : RT @Corriere: Pompei, turista australiano gira in scooter tra le domus: denunciato - Andrearey91 : RT @Corriere: Pompei, turista australiano gira in scooter tra le domus: denunciato -