Pomezia, al via alla prima edizione del Villaggio dello sport: ecco quando (Di giovedì 11 agosto 2022) Pomezia. Una bella notizia per tutti gli amanti dello sport e non solo. Partirà il prossimo 10 e 11 Settembre nella suggestiva cornice del Selva dei Pini la prima edizione del Villaggio del sport, evento interamente dedicato allo sport e alle associazioni sportive del territorio. Leggi anche: sport a Pomezia, il Sindaco incontra il giovane campione di golf Federico Milito Pomezia: parte la prima edizione del Villaggio dello sport Numerose le associazioni sportive che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa, prendendo attivamente parte a due giorni di festa in cui sarà possibile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022). Una bella notizia per tutti gli amantie non solo. Partirà il prossimo 10 e 11 Settembre nella suggestiva cornice del Selva dei Pini ladeldel, evento interamente dedicato alloe alle associazioniive del territorio. Leggi anche:, il Sindaco incontra il giovane campione di golf Federico Milito: parte ladelNumerose le associazioniive che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa, prendendo attivamente parte a due giorni di festa in cui sarà possibile ...

CorriereCitta : Pomezia, al via alla prima edizione del Villaggio dello sport: ecco quando - CCISS_Ministero : SS148 Pontina fine code per 3 km causa incidente tra SS148 Incrocio Uscita Pomezia Sud/Maggiona (Km 30,5) e Incroc… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina code per 3 km causa incidente tra SS148 Incrocio Uscita Pomezia Sud/Maggiona (Km 30,5) e Incrocio Mo… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina code per 4 km causa incidente tra SS148 Incrocio Uscita Pomezia Sud/Maggiona (Km 30,5) e Incrocio Mo… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina code per 3 km causa incidente tra Incrocio Uscita Pomezia Centro/Castelli Romani (Km 29,3) e SS148 I… -