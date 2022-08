Pnrr | De Luca Pd | Meloni contraria | la verita’ fa male

(Di giovedì 11 agosto 2022) “Lasulfaalla leader di Fd’i Giorgia, che nasconde la realta’, impegnata in queste ore a costruirsi un’immagine accettabile per l’Europa”: lo afferma Piero De, vicecapogruppo del Pd alla Camera. “Nonostante i tentativi maldestri di camuffare la propria azione politica, i fatti sono chiari e superano tutte le chiacchiere. Il 15 luglio 2020 tutto il centrodestra ha votato contro la Risoluzione a prima firma Delrio, in cui si dava mandato al Governo di negoziare a Bruxelles l’adozione del Next Generation EU e del relativo Piano di Ripresa. Fdi, insieme a Lega e FI, ha votato contro oltre 200 miliardi di euro di risorse europee fondamentali.si vanta dunque dell’astensione alle votazioni in Italia e a Bruxelles legate all’approvazione del ...

AgenPolitica : IANNONE (FDI): “DE LUCA JR, DICE SOLO FANDONIE SU GIORGIA MELONI E PNRR” - Lorenics1 : RT @brunori27913877: @Piero_De_Luca @Deputatipd @pdnetwork Si scrive pnrr e si legge cappio al collo - Lorenics1 : RT @PioBelmonte: @Piero_De_Luca @Deputatipd @pdnetwork Potete gentilmente spiegare come si fa a realizzare il PNRR con il 10% di inflazione… - Lorenics1 : RT @CinziaGiachetti: @Piero_De_Luca @pdnetwork @Deputatipd Siete ridicoli . È partito il tam tam sul Pnrr contro Giorgia meloni . Ma è da a… - PioBelmonte : @Piero_De_Luca @Deputatipd @pdnetwork Potete gentilmente spiegare come si fa a realizzare il PNRR con il 10% di inf… -

Salernonotizie.it

Otto punti, introdotti da un breve preambolo con le parole del linguista da poco scomparso,... da considerare al netto dei fondi già previsti nel. 2. SCUOLA DELL'INFANZIA OBBLIGATORIA E ...Serianni nella sua lezione di congedo lo disse con le parole forse più belle, rivolte agli ... da considerare al netto dei fondi già previsti nel. . ' . Oggi in Italia 1 bambino su 10 non ... Elezioni: Piero De Luca, "Meloni contraria a Pnrr, la verità fa male!" - Salernonotizie.it "Per noi davanti a tutto ci sarà la scuola". Il leader dei dem ha definito i punti del programma elettorale in vista del 25 settembre: si parte da lavoro, ambiente e diritti Il segretario del Partito ...Dal Ministero per l’Istruzione sono in arrivo nella provincia di Vicenza 18.196.881 euro da investire nella scuola del futuro. Didattica digitale, ...