Agenzia ANSA

Poche ore prima la polizia aveva perquisito l'abitazione privata di Castillo a Chugur alla ricerca di sua, accusata di corruzione. Il giorno seguente un'altra perquisizione al palazzo ......settore (della politica e della societa') che trama per destabilizzare l'ordine democratico in'...del capo dello Stato, accusata di corruzione. 10 agosto 2022 Peru', la cognata del presidente Castillo si costituisce - Mondo La cognata del presidente peruviano Pedro Castillo, Yenifer Paredes, si e' consegnata alla giustizia dopo le perquisizioni senza precedenti ...L’avvocato Benji Espinoza ha annunciato mercoledì di essersi dimesso dalla difesa del presidente del Perù, Pedro Castillo, e di sua moglie, Lilia Paredes, in un momento in cui entrambi sono ...