Perquisizione Fbi a casa Trump, il ministro della Giustizia: ‘Applicazione imparziale della legge. Chiediamo di poter rendere noti motivi’ (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti gli americani hanno diritto alla “applicazione imparziale della legge”. È con queste parole che il ministro della Giustizia americano, Merrick Garland, ha parlato per la prima volta dopo la Perquisizione dell’Fbi nella residenza di Mar-A-Lago di proprietà dell’ex presidente americano, Donald Trump. Un blitz, quello del Federal Bureau, che ha scatenato l’ira del tycoon e dei suoi sostenitori, oltre a compattare ulteriormente il fronte repubblicano in difesa di quello che continua ad apparire come il vero leader dei Conservatori. “La fedele adesione allo stato di diritto è il principio fondamentale del Dipartimento di Giustizia e della nostra democrazia. Sostenere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti gli americani hanno diritto alla “applicazione”. È con queste parole che ilamericano, Merrick Garland, ha parlato per la prima volta dopo ladell’Fbi nella residenza di Mar-A-Lago di proprietà dell’ex presidente americano, Donald. Un blitz, quello del Federal Bureau, che ha scatenato l’ira del tycoon e dei suoi sostenitori, oltre a compattare ulteriormente il fronte repubblicano in difesa di quello che continua ad apparire come il vero leader dei Conservatori. “La fedele adesione allo stato di diritto è il principio fondamentale del Dipartimento dinostra democrazia. Sostenere ...

