Per Icardi un solo club si è mosso (Di giovedì 11 agosto 2022) Mauro Icardi è sempre più lontano dal Psg ma come riporta la Gazzetta dello Sport, fino ad ora solamente il Monza si è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Mauroè sempre più lontano dal Psg ma come riporta la Gazzetta dello Sport, fino ad ora solamente il Monza si è...

sportli26181512 : Per Icardi un solo club si è mosso: Mauro Icardi è sempre più lontano dal Psg ma come riporta la Gazzetta dello Spo… - AndrewMari1988 : @AlexMazzone A me piace, soprattutto come vice. Un attaccante di scorta da oltre 100 gol in Serie A è sempre un lus… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: #Galtier: 'Ho escluso #Icardi per motivi tecnici, gli ho parlato, voglio lavorare con rosa ristretta. Il club e Mauro stan… - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri fa gli auguri per la carriera a Johnny Deep aeroporto di Venezia 2019 !. ( Britne… - LinsDom21 : RT @VivInterNews: #Icardi si è scavato la fossa con le sue mani: zero ambizione, zero interesse per la sua carriera e zero personalità. Per… -