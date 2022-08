Pensioni: aumento in arrivo per tutti nel 2023, le novità da gennaio (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriva un doppio aumento per le Pensioni: il primo è stato annunciato per ottobre 2022 mentre il secondo è atteso a gennaio 2023. Doppio aumento per le Pensioni Per le Pensioni è in arrivo l’adeguamento dell’importo. Soprattutto per gennaio 2023 sono attesi degli aumenti rilevanti, anche a tre cifre nel caso delle Pensioni che superano i 2.000 euro. L’aumento sarà per tutti in quanto inclusi nella rivalutazione anche quei trattamenti assistenziali come l’assegno sociale o la pensione d’invalidità civile che non beneficeranno dell’anticipo previsto dal dcreto Aiuti Bis. Questa misura si pone l’obiettivo di intervenire affinché non ci sia una grande perdita nel potere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriva un doppioper le: il primo è stato annunciato per ottobre 2022 mentre il secondo è atteso a. Doppioper lePer leè inl’adeguamento dell’importo. Soprattutto persono attesi degli aumenti rilevanti, anche a tre cifre nel caso delleche superano i 2.000 euro. L’sarà perin quanto inclusi nella rivalutazione anche quei trattamenti assistenziali come l’assegno sociale o la pensione d’invalidità civile che non beneficeranno dell’anticipo previsto dal dcreto Aiuti Bis. Questa misura si pone l’obiettivo di intervenire affinché non ci sia una grande perdita nel potere ...

