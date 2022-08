Pellegrini Eintracht: domani le visite mediche del terzino (Di giovedì 11 agosto 2022) Pellegrini Eintracht, programmate le visite mediche dell’attuale terzino della Juventus con il club tedesco Luca Pellegrini si prepara a lasciare la Juve per unirsi all’Eintracht Francoforte, pronto a rivelarlo con la formula del prestito. Tutto concluso per la partenza del terzino sinistro, con le visite mediche con la nuova società fissate per la giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), programmate ledell’attualedella Juventus con il club tedesco Lucasi prepara a lasciare la Juve per unirsi all’Francoforte, pronto a rivelarlo con la formula del prestito. Tutto concluso per la partenza delsinistro, con lecon la nuova società fissate per la giornata di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

