Pediatri | Sempre meno culle | trend acuito da ansie sociali

Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Sono sempre meno le culle in Italia. E la complessità di questo momento storico, con il crescere delle ansie sociali legate al Covid, alla guerra e la crisi economica, "peggiorano il trend. In particolare la pandemia ha avuto un forte impatto sulle nascite, con un crollo nei primi mesi del 2020 che si è protratto nel 2021. E nel Nord Ovest, più colpito dalla prima ondata pandemica, si è registrata la maggiore riduzione di nascite, con un calo che si è attestato al 15%". A fare il quadro per l'Adnkronos Salute è Elena Bozzola, pediatra dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e consigliera nazionale della Società italiana di Pediatria (Sip), che rileva come il calo demografico, in questa fase, "non viene nemmeno compensato ...

