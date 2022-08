(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non farò politica con. Il suo modo di fare politica mi fa orrore”.Carlointervistato, nel novembre 2021, da Myrta Merlino a ‘L’Aria che tira’ su La7. Nel, rimbalzato sui Twitter dopo l’accordo con il leader di Italia Viva per un Terzo polo in vista delle prossime elezioni del 25 settembre,liquida il progetto di ‘grande centro’ prospettato da Matteoalla. “Dinon me ne frega niente. Di questo centro come fritto misto che una volta va a destra e una a sinistra a seconda di che posto gli danno mi fa orrore“. L'articolo proviene da Italia Sera.

CarloCalenda : No, hai ragione ?@EnricoLetta? è il patto con i Verdi e SI che contraddice tutto quello che ha sempre detto Cottar… - pdnetwork : Lo #IUSSCHOLAE è un fatto di civiltà: è un patto di cittadinanza che il PD vuole siglare con una società che sappia… - demagistris : Dopo il patto delle poltrone #calenda con #letta, adesso è il turno di Calenda e #renzi che parla di patto con il b… - lifestyleblogit : Patto con Renzi, così parlava Calenda prima dell’ultima Leopolda - Video - - alcardone37 : RT @pdnetwork: Lo #IUSSCHOLAE è un fatto di civiltà: è un patto di cittadinanza che il PD vuole siglare con una società che sappia essere c… -

il nostro sorriso,la nostra generosità,il nostro stile orgogliosamente controcorrente. L'Italia ha bisogno di noi per evitare l'incubo populista e tornare a sognare buona politica. Ci ...Non è detto, infatti, che il 15 agosto ci sarà bel tempo, ma questo non dovrebbe spingervi a rinunciare ai vostri progetti, adi equipaggiarsiarticoli di qualità e che sappiano resistere ...ROMA (ITALPRESS) - Impegno Civico lancia la partnership con gli amministratori locali di area progressista. "Vogliamo riuscire a costruire insieme agli amm ...Il 2 agosto, i principali rappresentanti di Pd, Azione e +Europa, in una conferenza stampa alla Camera, annunciavano un patto di ferro per le prossime politiche. Oggi, giovedì 11 agosto, ritroviamo l' ...