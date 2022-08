Patto Calenda-Renzi | ecco il simbolo del Terzo polo – Video

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Un cerchio diviso in due parti: in quella superiore, colorata di blu, ildi Azione a sinistra e di Italia viva a destra, entrambi racchiusi all’interno di due cerchi con sfondo bianco. Nella parte inferiore, di colore bianco, il nome dia caratteri maiuscoli con sotto la scritta renew europe in celeste. Questo ildel, formato dopo l’accordo tra Carloe Matteo, secondo un post sull’account Twitter del leader di ‘Azione’. “Avanti! #ItaliaSulSerio”, si legge. L'articolo proviene da Italia Sera.

