Patente per la moto, cosa cambia da metà agosto in Italia: tutte le novità (Di giovedì 11 agosto 2022) Ottenere la Patente per guidare la moto sarà più semplice di prima. La nuova normativa, infatti, ha eliminato l’esame finale per tutti coloro che siano già in possesso di Patente A1 (conseguibile dai 16 anni) o A2 (conseguibile dai 18 anni). Leggi anche: Vuoi acquistare un monopattino elettrico? Ecco come scegliere fra le occasioni Patente per la moto: le nuove procedure Per coloro che già sono in possesso della Patente A1 o A2 sarà sufficiente seguire un corso con le autoscuole autorizzate per poter ottenere la Patente per la moto. La scelta è stata assunta con l’obiettivo di ridurre e velocizzare le pratiche, spesso bloccate o rallentate anche a causa del problema della carenza di personale delle motorizzazioni. Per poter evitare di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Ottenere laper guidare lasarà più semplice di prima. La nuova normativa, infatti, ha eliminato l’esame finale per tutti coloro che siano già in possesso diA1 (conseguibile dai 16 anni) o A2 (conseguibile dai 18 anni). Leggi anche: Vuoi acquistare un monopattino elettrico? Ecco come scegliere fra le occasioniper la: le nuove procedure Per coloro che già sono in possesso dellaA1 o A2 sarà sufficiente seguire un corso con le autoscuole autorizzate per poter ottenere laper la. La scelta è stata assunta con l’obiettivo di ridurre e velocizzare le pratiche, spesso bloccate o rallentate anche a causa del problema della carenza di personale dellerizzazioni. Per poter evitare di ...

