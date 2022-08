Patente moto | cosa cambia da metà agosto | ecco le principali novità

Corriere : Patente moto: da Ferragosto niente più esami, basterà un corso - ultimenews24 : (Adnkronos) - Ottenere la patente per guidare la moto (categoria A3) ora è più semplice. La nuova normativa ha elim… - qui_finanza : Rivoluzione per la patente della moto: addio all’esame - zazoomblog : Patente moto cosa cambia da metà agosto: novità - #Patente #cambia #agosto: #novità - ParliamoDiNews : Patente moto, cosa cambia da metà agosto: novità - -

... per loro sarà sufficiente seguire un corso con le autoscuole autorizzate per poter ottenere laper lasi legge su laleggepertutti.it. La scelta è stata assunta con lo scopo di sveltire ...La novità più importante riguarda lache permette di guidare lesenza limitazioni di cilindrata o potenza. Chi è già in possesso di unaA1, che è possibile conseguire dai 16 anni,...Ottenere la patente per guidare la moto (categoria A3) ora è più semplice. La nuova normativa ha eliminato infatti l’esame finale per tutti coloro che siano già in possesso di patente A1 (conseguibile ...Per alcune categorie per ottenere la patente A3 non sarà necessario sostenere la prova pratica o l’esame scritto, ma frequentare un corso.