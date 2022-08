Partito Democratico promette 8miliardi per aumenti stipendiali dei docenti, ma c’è una condizione. Fioramonti si dimise per molto meno (Di giovedì 11 agosto 2022) Ne aveva chiesti tre di miliardi il Ministro Fioramonti per il comparto istruzione: un miliardo per l'Università e due per gli aumenti stipendiali dei docenti. Siamo in campagna elettorale e la scuola si ritaglia il suo spazio con uno scontro sugli stipendi dei docenti, la cenerentola dell'amministrazione pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022) Ne aveva chiesti tre di miliardi il Ministroper il comparto istruzione: un miliardo per l'Università e due per glidei. Siamo in campagna elettorale e la scuola si ritaglia il suo spazio con uno scontro sugli stipendi dei, la cenerentola dell'amministrazione pubblica. L'articolo .

