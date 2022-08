Palloncini colorati, tanto belli quanto inquinanti. E in provincia di Caserta si dice stop al lancio (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ultimo è stato il comune di Falciano del Massico, poco più di tremila abitanti in provincia di Caserta, che ha detto stop al lancio dei Palloncini in cielo sull’intero territorio comunale, disponendo multe fino a 500 euro per i trasgressori. Ma cosa sta succedendo a una delle tradizioni più longeve delle nostre infanzie, tanto da attraversare più generazioni e arrivare intatta ai giorni nostri, non temendo la concorrenza di tablet, computer e altre diavolerie? E’ successo che in realtà i Palloncini colorati, per quanto belli e divertenti – tanto da strappare ai bambini un sorriso quando vengono gonfiati e un “oh” di delusione quando vengono smarriti e volano in cielo – rappresentano una fonte non ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ultimo è stato il comune di Falciano del Massico, poco più di tremila abitanti indi, che ha dettoaldeiin cielo sull’intero territorio comunale, disponendo multe fino a 500 euro per i trasgressori. Ma cosa sta succedendo a una delle tradizioni più longeve delle nostre infanzie,da attraversare più generazioni e arrivare intatta ai giorni nostri, non temendo la concorrenza di tablet, computer e altre diavolerie? E’ successo che in realtà i, pere divertenti –da strappare ai bambini un sorriso quando vengono gonfiati e un “oh” di delusione quando vengono smarriti e volano in cielo – rappresentano una fonte non ...

