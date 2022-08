Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 12 Agosto 2022: Acquario elettrico (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Agosto 12 2022 Ariete Ariete forte, in questa giornata di Venerdì poi ci sono buone stelle. La prossima settimana inizierà alla grande con Luna nel segno. Avere Venere e Giove assieme ad altri pianeti favorevoli non può che proclamare vincente un segno zodiacale che in questo momento è in piena lotta per riprendere in mano le redini della propria vita o anche maturare nuove priorità. Toro Come ieri anche oggi vi invitiamo alla prudenza. Dovreste avere notato che la giornata di ieri è stata vissuta in maniera un po’ distratta, incerta. Voi al contrario siete molto determinati, pazienti ma fino ad un certo punto, perché quando il vaso trabocca vi arrabbiate tantissimo. Evitate che tensioni maturate nel lavoro possano riversarsi su di una relazione ... Leggi su zon (Di giovedì 11 agosto 2022) L’diFox per oggi,12Ariete Ariete forte, in questa giornata dipoi ci sono buone stelle. La prossima settimana inizierà alla grande con Luna nel segno. Avere Venere e Giove assieme ad altri pianeti favorevoli non può che proclamare vincente un segno zodiacale che in questo momento è in piena lotta per riprendere in mano le redini della propria vita o anche maturare nuove priorità. Toro Come ieri anche oggi vi invitiamo alla prudenza. Dovreste avere notato che la giornata di ieri è stata vissuta in maniera un po’ distratta, incerta. Voi al contrario siete molto determinati, pazienti ma fino ad un certo punto, perché quando il vaso trabocca vi arrabbiate tantissimo. Evitate che tensioni maturate nel lavoro possano riversarsi su di una relazione ...

