O’Leary patron di Ryanair | “Finita l’era dei biglietti a 10 euro | non li vedremo per anni”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Con l’impennata dei prezzi dell’energia, accelerata con la guerra in Ucraina,deiaerei svenduti a 10o meno è, avverte il numero uno della compagnia aerea low cost, Michael. “Penso che non ci saranno piùda dieciperché i prezzi del petrolio sono molto più alti da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Le nostre promozioni sono davvero economiche ma penso nonqueste tariffe per un certo numero di”, ha detto alla Bbc Radio 4. Secondo, le tariffe medie deisudovrebbero aumentare di circa 10, a circa 50a tratta nei prossimi 5 ...

