Nuovo cambio look per la cantante, ora bionda "cartoon" (Di giovedì 11 agosto 2022) Cha ad Arisa piaccia giocare con i suoi capelli ormai è un dato di fatto. Da lunghissimi – grazie al magistrale uso delle extension – a corti in stile grunge la cantante non è nuova ai drastici cambi di taglio e colore. Da rosa al blu e passando per il castano, oggi ha scelto di riportare la chioma al suo amatissimo biondo chiaro, in una nuova colorazione “Titti Blonde”: come l’uccellino dei cartoni animati Looney Tunes. Capelli biondi, i prodotti per mantenerli a casa guarda le foto Leggi anche › Biondo miele e ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 agosto 2022) Cha ad Arisa piaccia giocare con i suoi capelli ormai è un dato di fatto. Da lunghissimi – grazie al magistrale uso delle extension – a corti in stile grunge lanon è nuova ai drastici cambi di taglio e colore. Da rosa al blu e passando per il castano, oggi ha scelto di riportare la chioma al suo amatissimo biondo chiaro, in una nuova colorazione “Titti Blonde”: come l’uccellino dei cartoni animati Looney Tunes. Capelli biondi, i prodotti per mantenerli a casa guarda le foto Leggi anche › Biondo miele e ...

GiuseppeConteIT : Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di R… - fanpage : 'Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per #Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di… - giuseppedisal20 : RT @GiuseppeConteIT: Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di Renz… - DonChis67169310 : RT @GiuseppeConteIT: Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di Renz… - Valter41271244 : RT @GiuseppeConteIT: Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di Renz… -