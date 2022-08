Nuoto, primo oro per l’Italia alla partenza degli Europei: Alberto Razzetti trionfa nei 400 misti (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo l’argento nel Nuoto sincronizzato arrivano altre due medaglie per l’Italia in questi Europei di Nuoto in corso a Roma. Entrambe nelle agara maschile dei 400 misti. Alberto Razzetti, classe 1999, ha vinto la medaglia d’oro con il tempo di 4:10.60. Nella stessa gara Pier Andrea Matteazzi, classe 1997, è arrivato terzo chiudendo con 4:13.29. L’argento è andato all’ungherese David Verraszto con 4:12.58. August 11, 2022 su Open Leggi anche: Europei di Nuoto, arriva la prima medaglia per l’Italia. Le azzurre conquistano un argento nel Nuoto sincronizzato Europei di Nuoto, arriva la prima medaglia per l’Italia. Le azzurre conquistano un ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo l’argento nelsincronizzato arrivano altre due medaglie perin questidiin corso a Roma. Entrambe nelle agara maschile dei 400, classe 1999, ha vinto la medaglia d’oro con il tempo di 4:10.60. Nella stessa gara Pier Andrea Matteazzi, classe 1997, è arrivato terzo chiudendo con 4:13.29. L’argento è andato all’ungherese David Verraszto con 4:12.58. August 11, 2022 su Open Leggi anche:di, arriva la prima medaglia per. Le azzurre conquistano un argento nelsincronizzatodi, arriva la prima medaglia per. Le azzurre conquistano un ...

