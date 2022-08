Nuoto, l’Italia sta rinascendo nello sl veloce femminile! Segnali importanti sia nei 100 sia nei 200 (Di giovedì 11 agosto 2022) Segnali di ripresa? Chi può dirlo. Sotto gli occhi di Federica Pellegrini, madrina d’eccezione degli Europei 2022 di Nuoto, il movimento delle velocista italiane ha risposto presente in questa prima giornata della rassegna continentale nella Città Eterna. Nelle semifinali dei 100 stile libero sono arrivate due qualificazioni alla Finale: Silvia Di Pietro (terza nell’overall in 54.13 e vicinissima al personale di 54.11) e Chiara Tarantino (sesta nell’overall in 54.40 con il personale di 54.69 messo in un cassetto). Per la romana un crono che non si faceva da cinque anni, segno che le motivazioni per far bene ci sono tutte, mentre per la giovane Tarantino, classe 2003, si può costruire un progetto basato sulla velocità, con un crono che ricorda qualcosa che Pellegrini fece 18 anni fa. La consistenza della 4×100 sl nella rassegna continentale può dare ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)di ripresa? Chi può dirlo. Sotto gli occhi di Federica Pellegrini, madrina d’eccezione degli Europei 2022 di, il movimento delle velocista italiane ha risposto presente in questa prima giornata della rassegna continentale nella Città Eterna. Nelle semifinali dei 100 stile libero sono arrivate due qualificazioni alla Finale: Silvia Di Pietro (terza nell’overall in 54.13 e vicinissima al personale di 54.11) e Chiara Tarantino (sesta nell’overall in 54.40 con il personale di 54.69 messo in un cassetto). Per la romana un crono che non si faceva da cinque anni, segno che le motivazioni per far bene ci sono tutte, mentre per la giovane Tarantino, classe 2003, si può costruire un progetto basato sulla velocità, con un crono che ricorda qualcosa che Pellegrini fece 18 anni fa. La consistenza della 4×100 sl nella rassegna continentale può dare ...

Eurosport_IT : È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Alise0 : RT @Eurosport_IT: È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo mondi… - Agenzia_Ansa : Quattro medaglie per l'Italia nel primo giorno degli Europei di nuoto a Roma. Oro di Razzetti e bronzo di Matteazzi… -