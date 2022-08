Nuoto, la RAI interrompe la visione degli Europei per il TG: cosa è successo (Di giovedì 11 agosto 2022) Molti spettatori sintonizzati sulle frequenze di Rai2 si saranno senz’altro sorpresi nel vedere la trasmissione degli Europei di Nuoto in corso di svolgimento a Roma interrotta dal TG2. Sorpresi, o forse no, dopo le prime gare della giornata d’apertura. Non è un caso, infatti, che il telegiornale pomeridiano della seconda rete Rai sia ordinariamente piazzato alle 18:20, in maniera immutabile: del resto, viene sempre dato ampio privilegio all’informazione in qualunque fascia oraria. Nuoto, Alberto Razzetti: “Ho la pelle d’oca, incredibile vincere in casa. Dedicata a famiglia e allenatore” Il fattore non è nuovo, ma ha provocato la mancata visione in diretta di alcune competizioni, e viene da pensare ai 200 dorso femminili e ai 100 rana maschili; la linea da Roma è stata ripresa nelle vicinanze della ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Molti spettatori sintonizzati sulle frequenze di Rai2 si saranno senz’altro sorpresi nel vedere la trasmissionediin corso di svolgimento a Roma interrotta dal TG2. Sorpresi, o forse no, dopo le prime gare della giornata d’apertura. Non è un caso, infatti, che il telegiornale pomeridiano della seconda rete Rai sia ordinariamente piazzato alle 18:20, in maniera immutabile: del resto, viene sempre dato ampio privilegio all’informazione in qualunque fascia oraria., Alberto Razzetti: “Ho la pelle d’oca, incredibile vincere in casa. Dedicata a famiglia e allenatore” Il fattore non è nuovo, ma ha provocato la mancatain diretta di alcune competizioni, e viene da pensare ai 200 dorso femminili e ai 100 rana maschili; la linea da Roma è stata ripresa nelle vicinanze della ...

