Nuoto, Federico Poggio: “Non è stato facile oggi, vedremo dove ci troveremo domani in finale” (Di giovedì 11 agosto 2022) Federico Poggio è riuscito a raggiungere la finale nei 100 metri rana agli Europei 2022 di Nuoto, manifestazione che si sta svolgendo in quel di Roma. Terzo posto per l’azzurro al termine di una batteria letteralmente dominata da Nicolò Martinenghi. I nostri connazionali svettano sui rivali con Poggio che ha concluso alle spalle del lituano Sidlauskas, unico in grado di impensierire il ‘Bel Paese’. Il 24enne ha concluso nella Top3 con il tempo di 59?66 contro il 58?44 del vincitore. Il nativo di Voghera ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Con la mia poca base aerobica che avevo devo ammettere di aver fatto fatica. Ora abbiamo qualche ora per recuperare e vediamo dove ci ritroveremo ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)è riuscito a raggiungere lanei 100 metri rana agli Europei 2022 di, manifestazione che si sta svolgendo in quel di Roma. Terzo posto per l’azzurro al termine di una batteria letteralmente dominata da Nicolò Martinenghi. I nostri connazionali svettano sui rivali conche ha concluso alle spalle del lituano Sidlauskas, unico in grado di impensierire il ‘Bel Paese’. Il 24enne ha concluso nella Top3 con il tempo di 59?66 contro il 58?44 del vincitore. Il nativo di Voghera ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Con la mia poca base aerobica che avevo devo ammettere di aver fatto fatica. Ora abbiamo qualche ora per recuperare e vediamoci ri...

OA_Sport : #NUOTO Nicolò Martinenghi, segnali molto chiari nelle semifinali dei 100 rana! Ottimo Federico Poggio #Europei2022 - infoitsport : Nuoto, Europei 2022: Nicolò Martinenghi in semifinale con il miglior tempo nei 100 rana, bene Federico Poggio - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuoto2022 #FedericoPoggio Nuoto, Europei 2022: Nicolò Martinenghi in semifinale con il… - OA_Sport : #NUOTO Nicolò Martinenghi non è al 100%, ma realizza il miglior tempo delle heat dei 100 rana. Bene Federico Peggio… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Federico Burdisso, bronzo olimpico nei 200 farfalla, è pronto per gli Europei di nuoto al via da doma… -