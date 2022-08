Nuoto | Federica Pellegrini e il suo ruolo di madrina | apertura degli Europei tra ricordi ed emozioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Un giorno speciale.è tornata nella sua piscina, quella del Foro Italico, non con cuffia e costume, ma con una bandiera. Lei, con il simbolo della FIN, ha degnamente rappresentato nella cerimonia d’2022 diil suodid’eccezione. Indubbiamente un qualcosa di molto particolare per lei, ricordando cosa abbia sempre abbia ottenuto in questa vasca. La macchina del tempo entra in azione e porta ai titoli mondiali del 2009 nei 200 e nei 400 stile libero, con record del mondo annessi. Sembra ieri e invece sono passati 13 anni e quel primato nelle quattro vasche continua a essere suo, nonostante gli sforzi dell’australiana Ariarne Titmus. In quella rassegna iridata...