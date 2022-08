Nuoto, Europei Roma 2022: tutti i risultati di giovedì 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Iniziano ufficialmente i Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche: ecco i risultati di oggi, giovedì 11 agosto. La rassegna continentale si apre nella meravigliosa cornice del Foro Italico con le batterie e le prime finali di Nuoto, ma spazio anche al Nuoto artistico tra preliminari di solo libero e finale del tecnico a squadre. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI risultati giovedì 11 agosto 9.00-12.00 Nuoto Batterie 50 farfalla uomini Batterie 100 stile libero donne Batterie 400 misti ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Iniziano ufficialmente ididelle discipline acquatiche: ecco idi oggi,11. La rassegna continentale si apre nella meravigliosa cornice del Foro Italico con le batterie e le prime finali di, ma spazio anche alartistico tra preliminari di solo libero e finale del tecnico a squadre. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI119.00-12.00Batterie 50 farfalla uomini Batterie 100 stile libero donne Batterie 400 misti ...

