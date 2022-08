Nuoto, Europei Roma 2022: Silvia di Pietro e Chiara Tarantino accedono alla finale dei 100 stile libero (Di giovedì 11 agosto 2022) Silvia di Pietro e Chiara Tarantino volano in finale nei 100 stile libero agli Europei 2022 di Nuoto. Nella piscina del Foro Italico di Roma la classe 1993 ha concluso con il terzo crono complessivo (54.13), mentre la 2003 nata a Corato ha conquistato il sesto tempo totale (54.40). Appuntamento ora alle 18.12 per l’atto conclusivo di questa gara. Di Pietro ha corso con grande autorità nella prima semifinale: l’azzurra ha virato ai 50 metri in prima posizione e ha poi gestito le forze fino a terminare in seconda posizione dietro all’olandese Marrit Steenbergen. Tarantino, invece, è scesa in vasca nella seconda prova e, grazie a una grande rimonta nei ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)divolano innei 100aglidi. Nella piscina del Foro Italico dila classe 1993 ha concluso con il terzo crono complessivo (54.13), mentre la 2003 nata a Corato ha conquistato il sesto tempo totale (54.40). Appuntamento ora alle 18.12 per l’atto conclusivo di questa gara. Diha corso con grande autorità nella prima semi: l’azzurra ha virato ai 50 metri in prima posizione e ha poi gestito le forze fino a terminare in seconda posizione dietro all’olandese Marrit Steenbergen., invece, è scesa in vasca nella seconda prova e, grazie a una grande rimonta nei ...

