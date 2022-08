Nuoto, Europei Roma 2022, Margherita Panziera: “Bellissimo nuotare a casa, ho forzato il meno possibile” (Di giovedì 11 agosto 2022) Una buona Margherita Panziera nelle batterie dei 200 dorso agli Europei di Nuoto di scena a Roma. La primatista italiana e due volte campionessa continentale in carica ha fermato il cronometro in un comodo 2.09.27, facendo registrare il miglior tempo della mattinata. Performance sicuramente di livello buono, soprattutto raffrontandola agli ultimi campionati italiani di giugno in cui venne beffata da Federica Toma, anche lei qualificata con il quattordicesimo tempo. Ma quest’oggi, rispetto a meno di due mesi fa, la Panziera ha alzato l’asticella. Ed anche lei è soddisfatta della sua prova, come afferma ai microfoni della Rai: “Sono soddisfatta. Ho cercato di forzare il meno possibile senza però andare sotto ritmo. Non ho minimamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Una buonanelle batterie dei 200 dorso aglididi scena a. La primatista italiana e due volte campionessa continentale in carica ha fermato il cronometro in un comodo 2.09.27, facendo registrare il miglior tempo della mattinata. Performance sicuramente di livello buono, soprattutto raffrontandola agli ultimi campionati italiani di giugno in cui venne beffata da Federica Toma, anche lei qualificata con il quattordicesimo tempo. Ma quest’oggi, rispetto adi due mesi fa, laha alzato l’asticella. Ed anche lei è soddisfatta della sua prova, come afferma ai microfoni della Rai: “Sono soddisfatta. Ho cercato di forzare ilsenza però andare sotto ritmo. Non ho minimamente ...

