Nuoto, Europei Roma 2022: Margherita Panziera avanza alle semifinali dei 200 dorso con il miglior tempo, ok anche Federica Toma (Di giovedì 11 agosto 2022) Prosegue la prima mattinata degli Europei di Nuoto in quel di Roma e l'Italia può sorridere anche nei 200 dorso. Sia Margherita Panziera che Federica Toma hanno conquistato l'accesso alle semifinali, confermando la buona tradizione nella disciplina. Una gara parsa assai facile per la Panziera, che senza apparenti forzature ha chiuso la sua batteria, la terza ed ultima, in 2.09.27, miglior tempo di questa mattinata. Senza apparenti problemi la detentrice del record nazionale ha messo il naso avanti ad Eszter Szabo (2.10.17) e la britannica Katie Shanahan (2.10.93). Dentro anche la Toma, impegnata nella seconda batteria,

