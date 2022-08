Nuoto, Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming giovedì 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata di Nuoto degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. Si apre la rassegna continentale nella meravigliosa cornice del Foro Italico: fari puntati sui campioni del mondo Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, impegnati rispettivamente nelle batterie di 100 rana e nei 50 dorso. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di giovedì 11 agosto si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, orari E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Si apre la rassegna continentale nella meravigliosa cornice del Foro Italico: fari puntati sui campioni del mondo Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, impegnati rispettivamente nelle batterie di 100 rana e nei 50 dorso. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di11si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL ...

LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - RaiSport : Europei di #nuoto #Roma2022 e #EuropeanChampionships di Monaco al via. Segui tutte le gare in diretta giovedì… - sole24ore : L'Europa si tuffa tra il Foro Italico e Ostia: al via gli Europei di nuoto di Roma2022 - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Europei di nuoto a Roma: programma, orari e calendario gare - tg2rai : #Nuoto, a Roma i campionati europei. Stamattina in acqua per le eliminatorie alcuni degli azzurri più forti. Nel po… -