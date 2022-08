Nuoto: Europei, Panziera in finale nei 200 dorso con il miglior tempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Margherita Panziera vola in finale nei 200 dorso ai campionati Europei di Roma. La veneta tocca in 2'08"18 precedendo l'ungherese Eszter Szabo Felthoty (2'09"80). Eliminata l'altra azzurra Federica Toma (2'15"74) solo sedicesima. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Margheritavola innei 200ai campionatidi Roma. La veneta tocca in 2'08"18 precedendo l'ungherese Eszter Szabo Felthoty (2'09"80). Eliminata l'altra azzurra Federica Toma (2'15"74) solo sedicesima.

