Nuoto, Europei 2022 prima giornata. L'Italia subito all'attacco con Alberto Razzetti e la 4×200 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tre titoli da assegnare ma tante star azzurre già in acqua nella prima giornata di gare agli Europei di Nuoto di Roma. Si parte con tre gare dove si assegnano le medaglie interessanti, in almeno due delle quali L'Italia può dire la sua, anche per l'oro. Nei 400 misti l'assenza di Leon Marchand, dominatore assoluto del Mondiale di Budapest e potenziale uomo da battere dei prossimi dieci anni, spariglia le carte e rende tutto più semplice per un Alberto Razzetti che ha puntato tanto sull'appuntamento di casa. Gli avversari di Razzetti arrivano dall'Ungheria. Assente il finalista mondiale Hollo, torna in scena David Verraszto (non nella sua versione migliore ma dotato di grande esperienza) e Kos (che a Budapest è finito alle spalle di ...

LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - RaiNews : Dall'11 al 21 agosto dopo 39 anni a Roma tornano gli Europei di nuoto. 102 gli Azzurri, da Gregorio Paltrinieri a G… - sole24ore : L'Europa si tuffa tra il Foro Italico e Ostia: al via gli Europei di nuoto di Roma2022 - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: subito Quadarella, Panziera, Martinenghi, Razzetti e la 4x200 stile libero! - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA -