Nuoto, Europei 2022: Piero Codia dopo l’eliminazione nei 50 m farfalla: “Ho nuotato male, adesso aspetto i 100 m” (Di giovedì 11 agosto 2022) Niente da fare per Piero Codia. Il nuotatore dell’Esercito non è riuscito a staccare il pass per la Finale dei 50 m farfalla ai Campionati Europei 2022 di Nuoto in fase di svolgimento a Roma, piazzandosi quarto nella sua semifinale con 23.48 e nono nella somma tra i due segmenti, diventando così il primo degli esclusi. Una prestazione leggermente sottotono quella dell’azzurro, partito in modo impreciso fin dal tuffo, fattore che l’ha costretto a condurre una gara diversa rispetto a quella pianificata. Un responso che sa quasi di beffa, visto che nuotando come fatto questa mattina, dove ha registrato l’ottimo tempo di 23.28, l’atleta avrebbe centrato senza patemi l’atto finale. Intercettato ai microfoni di RAI Sport il nuotatore ha espresso tutto il suo ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Niente da fare per. Ilre dell’Esercito non è riuscito a staccare il pass per la Finale dei 50 mai Campionatidiin fase di svolgimento a Roma, piazzandosi quarto nella sua semifinale con 23.48 e nono nella somma tra i due segmenti, diventando così il primo degli esclusi. Una prestazione leggermente sottotono quella dell’azzurro, partito in modo impreciso fin dal tuffo, fattore che l’ha costretto a condurre una gara diversa rispetto a quella pianificata. Un responso che sa quasi di beffa, visto che nuotando come fatto questa mattina, dove ha registrato l’ottimo tempo di 23.28, l’atleta avrebbe centrato senza patemi l’atto finale. Intercettato ai microfoni di RAI Sport ilre ha espresso tutto il suo ...

Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - enpaonlus : Lea e Gastone, i cani mascotte degli Europei di nuoto e il loro primo tuffo con Federica Pellegrini - La Stampa - persempre_news : #11agosto #euro2022 #Nuoto #Roma Roma 2022, primo oro per l'Italia ai campionati europei di nuoto. L'ha vinta Razz… - flasart : RT @repubblica: Europei di nuoto, Razzetti oro e Matteazzi bronzo nei 400 misti uomini -