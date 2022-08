Nuoto, Europei 2022: Panziera dopo il passaggio in Finale: “Contenta del mio tempo, adesso l’obiettivo è prendere l’oro” (Di giovedì 11 agosto 2022) Margherita Panziera a caccia del titolo continentale! La nuotatrice italiana ha dominato la seconda semiFinale dei 200 dorso ai Campionati Europei 2022 di Nuoto di Roma, tenendo la leadership della gara dall’inizio alla fine. Una prova splendida quella dell’azzurra che, sostenuta dal caldissimo pubblico di casa, ha chiuso registrando il tempo di 2:08:18, rifilando un gap di 1.62 alla prima inseguitrice, l’ungherese Eszter Szabo Feltothy. E proprio sul cronometro si è concentrata la nuotatrice nelle dichiarazioni post gara: “Sono Contenta di questo tempo – ha detto Panziera ai microfoni di Sky Sport – mi ero posta come obiettivo l’otto basso per questa semiFinale quindi sono soddisfatta. Mi dispiace avere sbagliato le ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Margheritaa caccia del titolo continentale! La nuotatrice italiana ha dominato la seconda semidei 200 dorso ai Campionatididi Roma, tenendo la leadership della gara dall’inizio alla fine. Una prova splendida quella dell’azzurra che, sostenuta dal caldissimo pubblico di casa, ha chiuso registrando ildi 2:08:18, rifilando un gap di 1.62 alla prima inseguitrice, l’ungherese Eszter Szabo Feltothy. E proprio sul cronometro si è concentrata la nuotatrice nelle dichiarazioni post gara: “Sonodi questo– ha dettoai microfoni di Sky Sport – mi ero posta come obiettivo l’otto basso per questa semiquindi sono soddisfatta. Mi dispiace avere sbagliato le ...

