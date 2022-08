Nuoto, Europei 2022: Florian Wellbrock rinuncia agli 800 stile libero a Roma (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei rivali più qualificati non ci sarà. Gregorio Paltrinieri sarà in vasca domani per il suo esordio negli Europei 2022 di Nuoto a Roma. Il carpigiano si cimenterà nelle batterie degli 800 stile libero uomini e tra i rivali che si doveva considerare con grande attenzione c’era il tedesco Florian Wellbrock. Il teutonico, grande atleta che sa disimpegnarsi come Paltrinieri anche nel Nuoto di fondo, non prenderà parte alla prova. I postumi della positività al Covid, evidentemente, hanno costretto Wellbrock a fare un passo indietro e quindi l’azzurro non dovrà temere la presenza dell’argento mondiale quest’anno a Budapest (Ungheria) della distanza. Il nostro portacolori, quindi, se la vedrà principalmente con l’ucraino ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei rivali più qualificati non ci sarà. Gregorio Paltrinieri sarà in vasca domani per il suo esordio neglidi. Il carpigiano si cimenterà nelle batterie degli 800uomini e tra i rivali che si doveva considerare con grande attenzione c’era il tedesco. Il teutonico, grande atleta che sa disimpegnarsi come Paltrinieri anche neldi fondo, non prenderà parte alla prova. I postumi della positività al Covid, evidentemente, hanno costrettoa fare un passo indietro e quindi l’azzurro non dovrà temere la presenza dell’argento mondiale quest’anno a Budapest (Ungheria) della distanza. Il nostro portacolori, quindi, se la vedrà principalmente con l’ucraino ...

