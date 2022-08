Nuoto, Europei 2022: Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi in Finale senza strafare nei 400 misti (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto relativamente facile per Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi nelle batterie dei 400 misti. I due azzurri, nelle heat dei 400 misti degli Europei 2022 di Roma, hanno ben gestito la propria gara di qualificazione per la Finale del pomeriggio. Nella prima giornata di gare al Foro Italico il ligure con il crono di 4:17.21 ha ottenuto il terzo tempo dell’overall, mentre Matteazzi il quinto in 4:17.36. Una prestazione in controllo come detto, soprattutto per un Razzetti che nella frazione a dorso ha fatto vedere qualche limite, mentre a rana e a stile libero ha convinto. Discorso diverso per il lombardo molto solido nelle prime tre frazioni. In vetta all’ordine dei tempi di queste ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto relativamente facile pernelle batterie dei 400. I due azzurri, nelle heat dei 400deglidi Roma, hanno ben gestito la propria gara di qualificazione per ladel pomeriggio. Nella prima giornata di gare al Foro Italico il ligure con il crono di 4:17.21 ha ottenuto il terzo tempo dell’overall, mentreil quinto in 4:17.36. Una prestazione in controllo come detto, soprattutto per unche nella frazione a dorso ha fatto vedere qualche limite, mentre a rana e a stile libero ha convinto. Discorso diverso per il lombardo molto solido nelle prime tre frazioni. In vetta all’ordine dei tempi di queste ...

