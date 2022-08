Nuoto artistico, Linda Cerruti: “Europei partiti con il piede giusto. Nuotare a Roma è emozionante” (Di giovedì 11 agosto 2022) Esordio più che positivo per Linda Cerruti agli Europei di Nuoto artistico a Roma. Nel round di qualificazione del solo femminile l’azzurra ha totalizzato 91.3000 punti (27.6000 nell’esecuzione, 36.4000 nell’impressione artistica, 27.3000 nella difficoltà), concludendo in seconda posizione alle spalle della favorita ucraina Marta Fiedina (94.0000). Un ottimo risultato quello di stamattina che proietta la nativa di Savona in piena lotta per una medaglia importante. Queste le prime parole a caldo ligure: “Questi Europei sono partiti con il piede giusto. Ero un pochino agitata, ma non avevo nulla da perdere. Dopo essere arrivata alle spalle della greca (Evangelia Platanioti, ndr) al Mondiale, mi sono detta voglio rifarmi. ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Esordio più che positivo peraglidi. Nel round di qualificazione del solo femminile l’azzurra ha totalizzato 91.3000 punti (27.6000 nell’esecuzione, 36.4000 nell’impressione artistica, 27.3000 nella difficoltà), concludendo in seconda posizione alle spalle della favorita ucraina Marta Fiedina (94.0000). Un ottimo risultato quello di stamattina che proietta la nativa di Savona in piena lotta per una medaglia importante. Queste le prime parole a caldo ligure: “Questisonocon il. Ero un pochino agitata, ma non avevo nulla da perdere. Dopo essere arrivata alle spalle della greca (Evangelia Platanioti, ndr) al Mondiale, mi sono detta voglio rifarmi. ...

sportface2016 : #LENRoma2022, nuoto artistico: Linda #Cerruti seconda nel preliminare del solo libero - toMMilanello : ??????? Europei #Roma2022 ?? @RaiDue e @RaiSport +HD ?? nuoto (vasca e acque libere) ?? @tommy_rai e Sacchi ?? nuoto ar… - roberta5995 : più vedo le squadre del fantaeuropeo di nuoto più mi rendo conto di come la gente non capisca una beata minchia: tr… - fisco24_info : Europei nuoto Roma 2022, programma di oggi giovedì 11 agosto: (Adnkronos) - La rassegna si apre nella cornice del F… - gasa2mani : @Nicola89144151 Re-Chiuso per il nuoto, Omini-Fiorentini per il nuoto artistico su Sky -