Nuoto artistico, Europei Roma 2022: Linda Cerruti seconda nel preliminare del solo libero (Di giovedì 11 agosto 2022) Linda Cerruti incanta nel programma del solo libero di Nuoto artistico femminile, nella prima giornata di competizione agli Europei 2022 di Roma. Dietro all'inarrivabile ucraina Marta Fiedina (94.0000 punti), l'azzurra classe '93 vince il testa a testa contro la greca Evangelia Platanioti conquistando un ottimo secondo posto con 91.3000 punti contro i 91.0667 dell'ellenica. Le due chiudono quindi il podio parziale avendo staccato con buon margine l'austriaca Vasiliki Alexandri, quarta con 90.3333 punti. Non ha preso parte alla gara, invece, Susanna Pedotti. L'appuntamento con la finale è ora fissato per la mattina di domenica 14 agosto. SportFace.

