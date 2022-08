Nuoto artistico, Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming giovedì 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata di Nuoto artistico agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. Si apre la rassegna continentale nella meravigliosa cornice del Foro Italico: subito in acqua Linda Cerruti nel singolo femminile, ma anche la squadra nella finale secca del programma tecnico. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 di giovedì 11 agosto con i preliminari del solo libero femminile, mentre dalle ore 15.00 si svolgerà la finale del tecnico a squadre. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, orari E TV IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata diaglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Si apre la rassegna continentale nella meravigliosa cornice del Foro Italico: subito in acqua Linda Cerruti nel singolo femminile, ma anche la squadra nella finale secca del programma tecnico. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 di11con i preliminari del solo libero femminile, mentre dalle ore 15.00 si svolgerà la finale del tecnico a squadre. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV IL ...

