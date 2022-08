Nuoto, Alice Mizzau: “Potevamo fare qualcosa di più, ma siamo ripartite meglio delle aspettative” (Di giovedì 11 agosto 2022) Quarto posto per la staffetta 4×200 stile libero femminile azzurra agli Europei in corso allo Stadio del Nuoto, che è il pilastro delle attenzioni del Foro Italico di Roma in questi giorni d’agosto. Per le azzurre un risultato che arriva con una certa consapevolezza di poter migliorare e non poco, stante l’età di due delle staffettiste, le 2003 Noemi e Antonietta Cesarano, con Linda Caponi che è del 1998. Delusione, quella che si sente nelle parole alla Rai di Alice Mizzau, la veterana (1993), almeno inizialmente: “Sicuramente Potevamo fare qualcosa di più, ho fatto una stagione sempre in crescendo, venivo qui per fare bene. Sto gareggiando da tanto, dovevo confermarmi dai Giochi del Mediterraneo. Non è una ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Quarto posto per la staffetta 4×200 stile libero femminile azzurra agli Europei in corso allo Stadio del, che è il pilastroattenzioni del Foro Italico di Roma in questi giorni d’agosto. Per le azzurre un risultato che arriva con una certa consapevolezza di poter migliorare e non poco, stante l’età di duestaffettiste, le 2003 Noemi e Antonietta Cesarano, con Linda Caponi che è del 1998. Delusione, quella che si sente nelle parole alla Rai di, la veterana (1993), almeno inizialmente: “Sicuramentedi più, ho fatto una stagione sempre in crescendo, venivo qui perbene. Sto gareggiando da tanto, dovevo confermarmi dai Giochi del Mediterraneo. Non è una ...

