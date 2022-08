Nuoto | Alberto Razzetti | “Ho risparmiato energie in vista della finale”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022)inizia con il piede giusto i suoi Campionati Europei di2022 in corso di svolgimento a Roma. Il nativo di Lavagna, infatti, ha concluso con il tempo di 4:17.21 (terzo tempo complessivo) la sua batteria dei 400 misti, precedendo per appena 15 centesimi Pier Andrea Matteazzi (4:17.36) con il quinto tempo, in un festival italiano che fa ben sperare in. Il mistista ligure analizza la sua prestazione mattutina ai microfoni di RaiSport: “Sono contento di quanto fatto. Il tempo penso fosse relativo in questo momento, era più importante chiudere tra i primi e passare il turno senza troppi patemi. Come detto non ho pensato al crono ma ho fatto abbastanza bene nel complesso”.prosegue nella sua analisi: ...