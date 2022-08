Nuoto, Alberto Razzetti: “Ho la pelle d’oca, incredibile vincere in casa. Dedicata a famiglia e allenatore” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il primo oro allo Stadio del Nuoto, negli Europei di Roma, è arrivato. Il Foro Italico ha esultato per la vittoria nei 400 misti di Alberto Razzetti: un vero dominio, con una tattica di gara perfetta soprattutto nella gestione del dorso, il punto dolente che poi non ha causato dolore. Queste le parole del trionfatore al sito FIN: “Ho la pelle d’oca. vincere in casa è una gioia incredibile. Sono stato attento a rimanere concentrato fino alla fine. La gara l’avevo preparata in questa maniera, non ho perso troppo nella frazione a dorso e poi ho sparato tutto“. Nuoto, Pier Andrea Matteazzi: “Un bronzo conquistato in casa che rappresenta una emozione unica” Il primo pensiero, però, è tra i più semplici e belli: “E’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Il primo oro allo Stadio del, negli Europei di Roma, è arrivato. Il Foro Italico ha esultato per la vittoria nei 400 misti di: un vero dominio, con una tattica di gara perfetta soprattutto nella gestione del dorso, il punto dolente che poi non ha causato dolore. Queste le parole del trionfatore al sito FIN: “Ho lainè una gioia. Sono stato attento a rimanere concentrato fino alla fine. La gara l’avevo preparata in questa maniera, non ho perso troppo nella frazione a dorso e poi ho sparato tutto“., Pier Andrea Matteazzi: “Un bronzo conquistato inche rappresenta una emozione unica” Il primo pensiero, però, è tra i più semplici e belli: “E’ ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - LiaCapizzi : La prima medaglia del nuoto agli Europei? L'ORO di Alberto Razzetti nei 400 misti (4'10'60). Un anno fa a sorpresa… - harryhugmc : RT @Eurosport_IT: ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?29 di… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Alberto Razzetti vince la medaglia d'oro nei 400 metri misti agli Europei di nuoto a Roma con il tempo di 4:10.60… -