Non solo negli Usa. Il mercato dei bond “chiama” la recessione in altri 15 Paesi (Di giovedì 11 agosto 2022) In questo momento la curva dei tassi risulta invertita (i tassi a 2 anni sono più alti di quelli a 10 anni) in 16 Paesi nel mondo. Significa che si prepara una recessione entro 12-18 mesi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 11 agosto 2022) In questo momento la curva dei tassi risulta invertita (i tassi a 2 anni sono più alti di quelli a 10 anni) in 16nel mondo. Significa che si prepara unaentro 12-18 mesi

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Calenda gonfiato: vale solo il 2% Che vada con il Pd o corra da solo, il fondato… - rubio_chef : Me fate ride: Israele ammazza da 74 anni 3 palestinesi al giorno di media. La gente se sveja solo quando fanno stri… - mara_carfagna : Abbiamo scoperto che anche l’Italia può essere un Paese governabile e rispettato. Anche in Italia si può portare la… - rominapetrini2 : RT @PasqPugliese: Oggi in #Polonia domani in #Italia? Un #modelloeducativo a #manoarmata. Non solo negli #USA, ma anche in #Europa https://… - adriano1949 : RT @anninavigneto: @carlosibilia Ha parlato il simpaticone. Non ce n'è uno solo nel circo grillino che possa definirsi simpatico. Forse p… -