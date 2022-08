Non si fermano all’alt: inseguimento da film da Torvaianica a Ostia (Di giovedì 11 agosto 2022) Non si sono fermati all’alt intimato dai Carabinieri di Pomezia, che erano in strada per un normale controllo. E hanno pensato bene di fuggire a tutta velocità sulla litoranea, quella che da Torvaianica arriva a Ostia. Non prima, però, di disfarsi della droga che avevano in tasca, circa 400 grammi di hashish che hanno ‘lanciato’ mentre erano a bordo della moto. Tutto pur di liberarsi della sostanza stupefacente, incurante del fatto che erano ‘tallonati’ dai militari. L’inseguimento fino a Ostia I due giovani, entrambi marocchini, uno classe 1998 e l’altro 1999, anziché fermarsi all’alt martedì 9 agosto, intorno alle 15, hanno pensato bene di scappare a tutta velocità con lo scooter. E di liberarsi, nel più breve tempo possibile, della droga, che hanno gettato in strada, sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Non si sono fermatiintimato dai Carabinieri di Pomezia, che erano in strada per un normale controllo. E hanno pensato bene di fuggire a tutta velocità sulla litoranea, quella che daarriva a. Non prima, però, di disfarsi della droga che avevano in tasca, circa 400 grammi di hashish che hanno ‘lanciato’ mentre erano a bordo della moto. Tutto pur di liberarsi della sostanza stupefacente, incurante del fatto che erano ‘tallonati’ dai militari. L’fino aI due giovani, entrambi marocchini, uno classe 1998 e l’altro 1999, anziché fermarsimartedì 9 agosto, intorno alle 15, hanno pensato bene di scappare a tutta velocità con lo scooter. E di liberarsi, nel più breve tempo possibile, della droga, che hanno gettato in strada, sulla ...

